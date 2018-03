Meurtre d’un sénégalais : L’association « Otra Africa » demande le rappel en consultation de l’Ambassadeur du Sénégal en Espagne

L’association « Otra Africa » constituée d’anciens immigrés, a tenu un point de presse pour s’affliger du sort de nos compatriotes Mame Mbaye Ndiaye et Ousseynou Mbaye assassinés en Espagne. Mais aussi de celui d’Idy Diène tué en Italie. L’association, par la voix de son président Souleymane Alioune Diallo, a d’abord émis l’idée de rappeler l’Ambassadeur du Sénégal accrédité en Espagne pour consultation « afin de voir quelle suite doit être réservée à cette affaire » pour un éclatement des faits.

«Le ministère des affaires étrangères a dépêché le Directeur Général des sénégalais de l’extérieur à Madrid. Nous le disons toujours, le déplacement de ce Monsieur ne peut pas avoir un grand effet sur ce dossier. Ce serait mieux que l’Ambassadeur vienne et avec les informations adéquates. Le Chef de l’État a demandé qu’une enquête soit ouverte, ce matin même, on m’a informé que le maire de Madrid veut que l’enquête soit approfondie. Nous espérons que cette fois il y aura des résultats. Mais il est temps que l’on ait une explication officielle écrite devant le peuple sénégalais » a indiqué Souleymane Alioune Diallo, Président de l’Association.

Il a par ailleurs demandé une meilleure assistance des autorités diplomatiques à la communauté sénégalaise de l’extérieur.

« Ce n’est pas pour critiquer nos représentants, mais eux doivent avoir cette proximité avec la communauté sénégalaise. Être proche d’eux, il est temps que ces diplomates se souviennent de la communauté sur place » a t’il plaidé.