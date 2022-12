Meurtre d'un jeune de 23 ans à Kiréne : Des cases et des champs brûlés à Thiambokh Peulh

C'est la tristesse et la consternation au village de Thiambokh Peulh (Keur Moussa). En effet, suite au meurtre perpétré sur un jeune de 23 ans résidant au quartier Fouck du village de Kiréne (Diass), les populations très remontées contre le présumé coupable se sont très vite empressées de se faire justice. Profitant de l'absence des hommes et croyant que le suspect était domicilié à Thiambokh Peulh, elles ont mis le feu aux cases dudit village. Malgré, la présence d'un dispositif sécuritaire, les populations de Kirène sont revenues à la charge le lendemain pour brûler les champs du village de Thiambokh Peulh. Les populations devenues des SDF interpellent les autorités sur cette situation alarmante. Deux personnes ont déjà été arrêtées et mises en garde à vue.