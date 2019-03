Méthodes d'adaptation agricoles aux changements climatiques : L'UA et le NEPAD à travers la CSA mènent la réflexion

Pour encourager un dialogue fécond, partager des expériences pour déterminer les intérêts et opportunités des activités agricoles liées aux changements climatiques, plusieurs pays membres de l'Union Africaine, la société civile, le secteur privé ainsi que des partenaires au développement, ont pris part au forum de l'Alliance pour une Agriculture Intelligente face au climat en Afrique ouvert ce mercredi 27 mars.

3ème édition du genre, le rendez-vous s'inscrit dans une approche visant à aider les systèmes agricoles africains à faire face aux changements climatiques de façon efficace.

"Vers une vision 25X25 : faire le point sur la CSA en Afrique" est le thème central autour duquel tourneront les réflexions.

L'objectif est d'arriver à favoriser les partenariats, les alliances et les réseaux à l'échelle du continent, soutenir une approche plus cohérente dans la formulation des cadres politiques nationaux en matière de changement climatique et de politiques agricole.

L'Alliance pour une Agriculture Intelligente face au climat en Afrique (CSA) est une plateforme mise sur pied par le NEPAD pour réfléchir sur des stratégies agricoles concrètes adaptées aux phénomènes climatiques.