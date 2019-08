Mercy Ships au Port de Dakar : « Le poste 14 sera immobilisé pour la bonne cause » (Aboubacar Sadikh Bèye, DG PAD)

Le directeur général du Port autonome de Dakar a rappelé le travail de longue haleine qui a été entrepris entre les services du PAD et le ministère de la santé et de l’action sociale. Aboubacar Sadikh Bèye a aussi manifesté toute sa fierté d’accueillir le navire-hôpital le plus grand au monde. À l’en croire, le poste 14 sera mis à la disposition des membres de l’équipage du navire afin de leur offrir les conditions d’un bon séjour. « L’ensemble des portuaires feront tout pour faciliter le séjour du Mercy Ship amarré au niveau de ce poste », s'engage-t-il...