Mercato : Ça bouge entre Ismaïla Sarr Liverpool et Aston Villa...

Selon France Football, Ismaïla Sarr a la possibilité de rejoindre deux formations de Premier League : Liverpool comme annoncé depuis un moment et un nouveau prétendant, Aston Villa. Selon, L'Equipe, les " Reds" aurait un accord avec Watford, pour le transfert de Sarr, estimé entre 35 et 40 millions d'euros. Sauf que le joueur doit dorénavant s'entendre avec les Reds pour son salaire, alors que la proposition du clan du joueur tourne autour de 6 à 7 millions d'euros bruts par an.



Dernièrement, Aston Villa est entré dans la danse. Le club, 9e de Premier League, offre une place de titulaire assurée à Ismaïla Sarr, qui serait dans la rotation à Liverpool. A cela il faut rajouter des émoluments supérieurs à la proposition faite par les Reds. De quoi pousser le clan des Sarr à la réflexion dans ce dossier plus que jamais indécis à quelques foulées de la fin du mercato le 5 octobre prochain.



À noter que Liverpool accorde la priorité à Ousmane Dembélé, l'attaquant du Barça, pour renforcer sa puissance offensive. Ismaïla Sarr devrait choisir sa future destination dans les prochains jours...