Meilleurs endroits de retraite au Sénégal: Somone, Saly, Nianing et Saint-Louis, les 4 meilleures destinations

La Casamance ne figure pas dans la liste de retraites sans frontières. Cette étude a été consacrée aux " villages balnéaires de la « Petite-Côte », qui, à 70 km au sud de Dakar, étire sur 50 km ses plages sablonneuses.



Il s'agit entre autres de Somone. Ce village est logé près d’une lagune protégée, fréquentée tout au long de l’année par de nombreuses espèces d’oiseaux : pélicans, hérons et aigrettes, flamands roses… Elle dispose de plages de sable magnifiques, bordées de végétation, de petits hôtels et de villas cossues. Il est très bien côté avec le coût de la vie (4 étoiles), valeur de l’immobilier (5 étoiles), environnement naturel (4), Patrimoine culturel (1), Sports et loisirs (3) et infrastructures (2)



Il y a aussi Saly qui est baptisée Côte d’Azur du Sénégal. À l'en croire, Saly fait facilement oublier aux expatriés qu’ils sont en Afrique. L'on peut citer " ses plages bordées de palmiers, ses ensembles hôteliers, ses bars et ses boutiques de souvenirs". Sa notation a été effectuée comme suit: Coût de la vie (3), Valeur de l’immobilier (4), environnement naturel (2), Patrimoine culturel (1), Sports et loisirs (4) et infrastructures (3).



Nianing fait partie de la liste.

Le village de Nianing est l’un des lieux les plus paisibles du littoral et dispose d’une belle plage de sable blanc. Elle a été notée ainsi: Coût de la vie (4), Valeur de l’immobilier (5), environnement naturel (3), Patrimoine culturel (1), Sports et loisirs (3) et Infrastructures ( 2).



Saint Louis en fait aussi partie. L’île de Saint-Louis possède un prestigieux passé colonial qui ressurgit aux détours de ses rues. " En plus de son patrimoine historique inscrit à l’UNESCO, la ville bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel avec à proximité deux parcs nationaux et de longues plages de sable fin", a indiqué Retraitessansfrontières.fr. Pour le coût de la vie, Saint-Louis pointe un 4, Valeur de l’immobilier (4), environnement naturel (4), Patrimoine culturel (5), Sports et loisirs (3) et enfin Infrastructures (3).