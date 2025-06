Medvedev critique la politique nucléaire occidentale et met en garde contre une attaque contre l'Iran

Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a lancé une mise en garde cinglante contre toute tentative de détruire le programme nucléaire iranien, tout en dénonçant ce qu'il perçoit comme un "deux poids, deux mesures" de la part des puissances occidentales concernant les ambitions nucléaires de l'Iran et d'Israël.



Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Medvedev s'est interrogé sur la possession d'armes nucléaires par l'Iran, reconnaissant l'incertitude sur ce point. Cependant, il a immédiatement souligné qu'Israël possède "un programme nucléaire secret", opéré "sous la supervision du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'AIEA". Il a ensuite interpellé : "Pourquoi est-ce OK pour Tel Aviv mais pas OK pour Téhéran ? Auparavant, on appelait ça l'option 'zéro'. Sympa, hein ?"



Medvedev a affirmé que l'Iran ne renoncerait pas à son programme nucléaire, arguant que "pour Téhéran, un programme nucléaire équivaut à la survie". Il a insisté sur le fait qu'aucune frappe ne serait efficace à 100% et que le pays "poussera quoi qu'il arrive". Il a également mis au défi la communauté internationale de "tenter de retirer les armes nucléaires des vrais (nouveaux) membres du club nucléaire", une référence voilée aux puissances nucléaires établies.



Le vice-président du Conseil de sécurité russe a ensuite averti des conséquences désastreuses d'une attaque contre l'Iran. "Mais si vous tentez de le détruire complètement, comme Israël le fait et comme les États-Unis pourraient le faire bientôt, alors l'Iran (s'il possède des armes nucléaires) les utilisera certainement !" a-t-il déclaré. Il a ajouté que même si ce n'était pas le cas, Téhéran "reconstruirait ce programme à tout prix". Concluant avec une note sur le leadership iranien, Medvedev a prédit : "Netanyahu partira un jour, mais l'Iran restera... probablement dirigé par un nouvel ayatollah."