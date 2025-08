Médina Yoro Foula (Kolda) : Célébration de la journée nationale de l'arbre sous le thème du reboisement, souveraineté alimentaire...

‎La région de Kolda a célébré la journée nationale de l'arbre à Médina Yoro Foula ce dimanche 03 août sous le thème du reboisement, de la souveraineté alimentaire et du développement territorial durable. À cet effet, le manguier et le baobab ont été choisis comme arbres parrains de cette année dont les différents orateurs n'ont pas manqué de détailler leurs utilités environnementales, nourricières et thérapeutiques.

Le tout s’est déroulé sous l’œil de l’adjoint au gouverneur, Bonaventure Kalamo, l’inspecteur des eaux et forêts, Moussa Diémé et des populations.

Et le choix de cette localité n’est pas gratuit car c’est un département victime de la déforestation et de la coupe abusive de bois. Ces fléaux sont accentués surtout par sa proximité avec la Gambie où d’innombrables troncs sont transportés frauduleusement. C’est pourquoi, la question de l’emploi des jeunes demeure cruciale dans cette partie de la région qui n'a aucune industrie implantée en son sein. Cependant, la sensibilisation sur les effets néfastes liés au réchauffement climatique a été faite à travers des sketchs et des tee-shirts entre autres.

‎C’est dans une ambiance éducative que l’IREF Moussa Diémé a invité les populations à planter des arbres car l'arbre est « notre assurance de vie ». Dans la foulée, face aux changements climatiques, il soutient qu’il faut lutter contre la déforestation qui accentue la rareté des pluies en rendant les sols pauvres…