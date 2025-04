Médina Gounass (Kolda) : Le "dakka" prévu du 26 avril au 5 mai...

C'est désormais connu, la retraite spirituelle de la cité religieuse de Médina Gounass (Vélingara) appelée "dakka" se tiendra du 26 avril au 5 mai 2025. Ainsi, un comité régional de développement (CRD) préparatoire a été consacré à cet événement religieux ce lundi 14 avril au sein de la gouvernance de Kolda en compagnie du comité d'organisation.

Dans cette optique, toutes les parties prenantes à cette rencontre ont donné des garanties pour un bon déroulement de l'événement.

Dans la foulée, des recommandations seront faites pour améliorer la qualité d'accueil des pèlerins notamment dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de la circulation, de la santé, entre autres.

Il faut rappeler que cet événement est sous-régional et international puisque les fidèles affluent de partout. C'est pourquoi, l’État a consacré ce CRD à ce grand rassemblement religieux pour relever les défis sécuritaires aussi, car la cité est située en zone transfrontalière. Ce sera l'occasion pour les fidèles, de consacrer dix jours à une retraite spirituelle uniquement à Dieu pour implorer son pardon et avoir des bénédictions. À ce titre, des prières pour la paix du Sénégal et son développement seront formulées par le Khalife Général.