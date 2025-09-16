Médina Baye : trois malfaiteurs tombent après un vol de 7 millions FCFA

Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong a mis hors d’état de nuire un trio de malfaiteurs spécialisés dans les vols en réunion. Leur dernier coup, commis à Médina Baye, portait sur un butin de 7.000.000 FCFA.



Selon les informations recueillies, la victime a découvert que son véhicule avait été forcé et qu’une enveloppe contenant une forte somme d’argent avait disparu. Des témoins, intrigués par le comportement suspect des malfaiteurs, ont immédiatement alerté et permis l’interpellation de deux complices présumés.



D’après l’enquête, les deux hommes auraient utilisé une barre de fer pour forcer la portière, en simulant les gestes d’un véritable propriétaire. Leur stratagème a toutefois rapidement été déjoué.



Les investigations ont ensuite permis de remonter jusqu’à un troisième suspect, soupçonné d’avoir joué le rôle d’intermédiaire dans l’organisation du vol.



Les trois mis en cause ont été déférés devant le parquet, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer d’éventuelles complicités.