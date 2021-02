Médina Baye : Les mises en garde du fils du Khalife général (Cheikh Abdoulaye Mahi Niass).

Certains individus fréquentent le Khalife pour tout simplement profiter de son image afin de tromper leurs co-disciples en incarnant une certaine autorité et cela est déplorable.



En effet, depuis quelques heures, certaines informations circulent stipulant que le Khalife de Médina Baye est mis sous pression, raison pour laquelle il a renoncé à sa déclaration de presse d'aujourd'hui.



Je tiens à préciser qu'aucun disciple de Cheikh Ibrahim Niass n'a peur de qui que ce soit et en particulier son Khalife. C'est un manque de respect total envers le Khalife que de soutenir de tels propos et les commanditaires de ce malentendu seront avertis. L' ensemble de la famille et l'entourage du Khalife mettent en garde ces personnes qui manquent de respect au Khalife de Mawlana Cheikh Ibrahim Niass...