Médina Baye : Le président Macky Sall annonce le démarrage des travaux d'assainissement, de construction de la voirie publique et du marché

Le président de la République, Macky Sall, a bouclé sa tournée religieuse à Médina Baye vers les coups de 14 heures.

Dans son discours, le chef de l'État a rassuré la famille de Baye Niass du soutien du gouvernement du Sénégal. « Je vous rassure que notre soutien à la cité religieuse de Médina Baye sera indéfectible" souligne le locataire du palais de la République.

Le président Macky Sall annonce, par ailleurs, un vaste programme d'assainissement pour la cité religieuse, la construction de la voirie publique et du marché central de Médina Baye.

"Il y a déjà des travaux que nous avons entamés dans la cité religieuse, comme l'assainissement. Mais nous allons les poursuivre avec la voirie publique et le marché de Médina Baye. J’en ai déjà parlé avec le khalife", rassure le président Macky Sall, qui sollicite des prières pour la paix et la concorde nationale.

Une autre question abordée par le président Macky Sall lors cette mémorable visite, c'est l'exploitation du pétrole et du gaz.

En effet, lorsqu'il sollicitait des prières pour une bonne exploitation des ressources pétrolières et gazières, le président Macky Sall soutient qu’il le faisait pour que les populations bénéficient des retombées de ce trésor. "Tout ce qui est richesse, nous allons faire de sorte que la population bénéficie des retombées", fait croire le président Macky Sall aux nombreux fidèles venus assister à la cérémonie d'accueil.

Reprenant la parole à la suite du président de la République, le porte-parole de la famille, Cheikh Mahmoud Mahi Cissé, s'est vivement félicité du déplacement effectué par le chef de l'Etat à la cité religieuse de Médina Baye...