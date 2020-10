Médina Baye : « Le compagnonnage entre Aminata Touré et Macky Sall est un intérêt pour le Sénégal » (Serigne Cheikh Mahi Ibrahim Niass, Khalife)

Recevant une forte délégation de la présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), Aminata Touré, dans le cadre de la bonne organisation du maouloud international de Médina Baye, le khalife Serigne Cheikh Mahi Ibrahim Niass a magnifié le geste symbolique de l’ancien ministre de la justice qui lui a octroyé un important appui alimentaire, notamment 2 tonnes de riz et 5 bœufs. Le khalife a profité de la visite pour témoigner son soutien indéfectible aux autorités pour l’intérêt particulier du Sénégal.

« Si la présidente du Cese, Aminata Touré, a effectué ce geste c’est parce que le président de la République, Macky Sall l’a béni », a confié le successeur de feu Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass qui relève que « le compagnonnage entre Aminata Touré et Macky Sall est un intérêt pour nous et pour les populations ». Serigne Cheikh Mahi Ibrahim Niass a prié pour les 2 autorités et pour une paix durable dans le pays.