Médina Baye : Le Coran lu 52 878 fois pour la paix, la stabilité et un bon hivernage

Les 72 heures de récital du Saint Coran dans la cité religieuse de Médina Baye ont pris fin ce vendredi, après la prière de Tisbar (14 heures), dirigée par l'Imam Cheikh Mahi Aliou Cissé.



Pendant trois jours, du 18 au 20 juin, le Coran a été récité un total de 52 878 fois par la famille de Baye Niass, les Moukadames, les Oustaz (communément appelés "Serigne Daara") et d'autres disciples. Ces lectures étaient dédiées à la paix, la stabilité et la prospérité du pays, ainsi qu'à l'espoir d'un bon hivernage.



Lors de la cérémonie de clôture, le Khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass, a invité les disciples à revenir aux valeurs intrinsèques de l'Islam, tout en rappelant l'importance de la lecture du Saint Coran. Le Khalife a également saisi cette occasion pour prier pour le retour de la paix dans les pays en conflit, notamment en Palestine et en Iran.



D'autres dignitaires de Médina Baye, tels que Cheikh Mouhamadoul Amine dit Baba Lamine et l'Imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, ont assisté à cet événement religieux.