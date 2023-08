Médina Baye / L'esplanade Mawlidou Naby va abriter le Gamou : "Nous avons pu réaliser en 5 mois ce bijou et investir 800 millions de Fcfa"(Baye Ciss).

Le personnel de l'Agence des Grands Travaux de la Fayda Tidjaniyya avec à sa tête Baye Ciss, a fait face à la presse ce dimanche, en marge de la remise du "gros œuvre" au khalife de Médina Baye afin de permettre l'organisation du Gamou de cette année au niveau de cette nouvelle infrastructure.



Selon le ministre en charge des Grands Travaux, Baye Ciss, il s'agit d'une bâtisse en phase de finition qui sera dotée "d'un ascenseur, d'une climatisation centrale, d'une suite, d'une salle des banquets etc..."



"Nous avons pu réaliser en 5 mois ce bijou et investir 800 millions de Fcfa pour engloutir une bonne partie... Nous pouvons dire que nous sommes en avance par rapport au rendez-vous parce qu'on se disait que jusqu'au mois de septembre on peut livrer avant le Gamou, mais là nous sommes à peu près à un mois du Gamou", a informé M. Ciss.





Ainsi, après le Gamou, les travaux vont se poursuivre, en présence des talibés massivement mobilisés pour prêter main-forte aux techniciens...