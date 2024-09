Médina Baye-Gamou 2024/Sensibilisation contre le Mpox: Des relais communautaires formés et un numéro vert mis à la disposition des populations

Le gamou international de Médina Baye est une occasion pour beaucoup de fidèles d’horizons divers de rallier la ville de Mawlana Cheikhal Islam. Face à la menace du virus Mpox dans la sous-région, une vaste campagne est en train d’être menée par des acteurs du ministère de la santé et Plan international à Médina Baye pour sensibiliser les populations sur les dangers et symptômes de cette maladie. Des relais communautaires ont été formés en ce sens et un numéro vert mis à la disposition des populations en cas de situation grave pour alerter les services sanitaires. Des stratégies de communication et des visites à domicile sont également au menu du programme pour un gamou avec « zéro cas » de Mpox et autres maladies à séquence épidémiologique entre autres.