Médias et Droits Humains : Des journalistes font connaissance avec les instruments de protection des Droits des groupes vulnérables

Plusieurs professionnels des médias ont pu participer à un séminaire du 13 au 15 avril organisé par la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) appuyée par le Royaume des Pays-Bas. L’objectif phare de cet atelier de formation est de renforcer la capacité des acteurs de la presse aux fins de mener des activités d’éducation aux droits humains susceptibles d’inciter au changement social en conformité avec les droits humains.



Ce séminaire rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2019 de la RADDHO qui inclut un programme de plaidoyer, de sensibilisation et de renforcement de capacités sur les instruments et mécanismes de protection et de promotion des droits des groupes vulnérables.

L’approche participative adoptée tout au long de cet atelier a permis de développer des connaissances et stratégies de communication par le biais de supports et outils pour le changement de comportement et l’éradication des pratiques néfastes visant les couches vulnérables (enfants, femmes, handicapés, déficients mentaux, migrants, etc.)

Au sortir de ce séminaire, les journalistes de presse écrite, de radio, de télévision et de presse en ligne se sont imprégnés de certains traités et mécanismes juridiques nationaux, régionaux et internationaux des droits de l’homme comme la Convention de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF), la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) ou encore le Protocole de Maputo.

En outre, ils ont pu être sensibilisés à travers différents modules de formation sur les violations des droits des groupes vulnérables dans le traitement de l’information.

Ainsi, dans le souci d’intégration de la notion du genre, les journalistes ont été priés de faire passer le relais aux populations à travers une couverture médiatique efficiente des évènements liés aux droits de l’homme sur les principes fondamentaux des droits humains tels que : dignité humaine, égalité, non-discrimination, inaliénabilité, etc.