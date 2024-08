Médias : La parution des quotidiens Stades et Sunu Lamb suspendue

« La parution des quotidiens Stades et Sunu Lamb sur support papier a été suspendue depuis le samedi 3 août 2024 », une information délivrée par « africaine communication » dont le Directeur de publication des deux quotidiens, Mamadou Ibra Kane, par ailleurs. Rappelons que Stades, «le quotidien du sport», a été créé en janvier 2003 et s’est positionné en leader de la presse sportive. Durant 21 ans et demi d’existence, Stades est paru sous 6228 numéros, pour un tirage global de plus de deux cents millions d’exemplaires. Le journal Sunu Lamb, seul quotidien de lutte au monde, a été créé en décembre 2004 et a demeuré depuis cette période le quotidien d’informations sur l’actualité des arènes sénégalaises. Il détient le record de tirage de la presse quotidienne nationale sur un jour, avec des pointes de 150 mille exemplaires, pour un tirage global de plus de 160 millions d’exemplaires en près de 20 ans d’existence.







Cette décision intervient dans un contexte où les médias sénégalais évoluent dans un environnement marqué par la pression fiscale, l’absence de loi sur la publicité, un financement à des taux prohibitifs, l’inexistence de fonds pour la digitalisation des médias nationaux…et tant d’autres facteurs qui pourront entrer en ligne de mire et permettre au secteur d’être viable et compétitif.