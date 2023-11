Me Pape Mamaille Diockou, membre de LACOS : « Aujourd'hui, n'importe quel gouvernement en Afrique de l'Ouest pourra dissoudre les partis d'opposition sans crainte »

Les réactions des alliés d’Ousmane Sonko n'ont pas tardé. A Paris où il se trouve, le leader du mouvement « Sénégal Nafa » membre des Leaders alliés du candidat Ousmane Sonko (LACOS) conteste la décision de la Cour de la CEDEAO.







Dans une note qu’il nous a envoyée, l’avocat sénégalais inscrit au barreau de Paris estime qu’ « en validant la dissolution du parti Pastef, la Cour de Justice de la CEDEAO se range du côté des ennemis de la liberté d'associations et la liberté d'expression dans l'espace CEDEAO » regrette l’avocat de paris où il se trouve.





L’ancien SG de la jeunesse du parti de Abdoulaye Baldé, l’UCS, regrette la décision et présage déjà qu’ « aujourd'hui, n'importe quel gouvernement en Afrique de l'Ouest pourra dissoudre les partis d'opposition sans crainte » prévient-il.





Toutefois, il fait le parallélisme avec l’occident. A l’en croire, « en Europe, une décision similaire n'aura jamais lieu au sein de la CJCE ou au sein de la CEDH. Dommage pour l'intégration sous régionale. Vive la justice, la justice indépendante. Vive la démocratie. Vive l'Etat de droit. Liberté à Ousmane SONKO » a réagi, Me Pape Mamaille Diockou.