Me Madické Niang : « J'irai à la rencontre de Me Abdoulaye Wade une fois à Dakar »

À défaut de le recevoir, il ira à sa rencontre. "Je continue de lui vouer la même considération et la même affection. Personne ne peut oublier la proximité que j'ai entretenue avec lui. Donc, pour toutes ces raisons, c'est sûr que j'irai à sa rencontre. Puisqu'il veut rencontrer tous les candidats, j'irai à sa rencontre, une fois à Dakar. Moi, je fais partie des quatre candidats qu'il veut rencontrer", a assuré le responsable libéral, réputé très proche du pape du Sopi.



La rencontre pourrait avoir lieu dans une suite à l'hôtel Terrou-bi, occupée par l'ancien chef de l'État. L'idée est de mettre fin au feuilleton concernant le Pds et Karim Wade. Madické Niang est le dernier ministre des Affaires étrangères avant la chute du régime de Abdoulaye Wade. D'alleurs, c'est dans la demeure de Me Madické Niang que Wade séjournait lorsqu'il était de passage à Dakar.



Depuis le début de la campagne, le président de "Madické 2019" a déjà effectué plusieurs déplacements sur le territoire national. Il s'est notamment rendu à Vélingara, mais aussi à Sédhiou, et enfin à Ziguinchor...