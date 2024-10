Me El Hadji Diouf après le verdict : « Bougane va battre campagne et faire du Tibb Tank..... »

L’avocat de président de Guem Sa Bopp s’est félicité de la ténacité et du courage de son client qui a finalement été condamné à deux mois de prison avec sursis pour refus d'obtempérer et une amende de 100 000 FCFA. En effet, Me Elhadj Diouf se réjoui de de voir Bougane Gueye Dany libre pour poursuivre sa campagne et faire son « Tibb Tank ».







Au terme de l'audience au tribunal de grande instance de Tamba, le juge qui n’a pas suivi le réquisitoire du parquet, a prononcé sa relaxe pour le délit de rébellion, ainsi qu'une relaxe totale pour l'outrage à agent.