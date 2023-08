Me Abdoulaye Tine, F24 : « C’est la justice qui est prise en otage par Macky Sall »

Dans un point de presse tenu ce vendredi, la plateforme des forces vives du F24 a fustigé les arrestations tous azimuts, particulièrement dans les rangs de Pastef. L’un des membres de la plateforme, Me Abdoulaye Tine, tire sans concession, sur le régime : « Il ne s’agit pas seulement des 1.000 détenus, mais il faut parler de cette justice qui est prise en otage par le président Macky Sall. Nous avons remarqué les procédures judiciaires contre le leader du Pastef et on se rend compte qu’il y’a même une dénaturation des dossiers judiciaires et cela est regrettable », s’emporte l’avocat.