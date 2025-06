Mbourou bane, Lakhou Bissap, Jus local Mbourou Bané : Ces produits locaux à l’honneur pour la Tabaski

Pour chaque grande célébration, il y a ses mets particuliers : le couscous araw pour Tamkharite, le thiakri lors du carême, les sels d'or et sankal très appréciés pendant la Tabaski, et le mbourou bané pour rompre la monotonie. Cependant, ce sont principalement les jus naturels qui connaissent une croissance fulgurante : bissap, gingembre, tamarin, bouye... des goûts authentiques et bien maîtrisés qui prennent le pas sur les sodas artificiels. « Actuellement, les gens saisissent. » Ils cherchent de l'authentique, du local et de la qualité. « Nous sommes présents sur tous les fronts à chaque Magal, Gamou, et mariage, et pour la Tabaski, nous avons déjà commencé à produire depuis une semaine ! », déclare-t-elle avec fierté.



Derrière le goût, une bataille sociétale. En adhérant rigoureusement aux standards d'hygiène, Lala Defar Djiguene démontre que la qualité est synonyme de dignité. Ce projet a déjà engagé 35 jeunes femmes et hommes, désireux de contribuer davantage. « Les autorités devraient nous percevoir différemment : nous générons des emplois, nous mettons notre culture en valeur, nous prenons soin des gens grâce à l'alimentation », conclut-elle. Ce modèle local, ancré et ambitieux, mérite bien plus qu'un appui passif : selon Lala il représente l'avenir d'une nourriture saine, autonome et profondément sénégalaise.