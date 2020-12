Mbour :" Pour les locales et les législatives nous ne serons pas derrière des gens qu'on pèse très lourd..Nous allons partir avec notre propre force" (Maguette Diop sg lou jot yomb)

Les échéances à venir sont appelées à être âprement disputé dans la capitale de la petite côte si l'on se fie aux derniers développements. Le mouvement "lou jot yomb" qui est passé en partie politique hausse le ton et chamboule les calculs. Sous la houlette du président Omar Sy cette formation politique ne compte pas jouer les seconds rôles dans le paysage politique particulièrement aux échéances à venir. Lors de leur face à face avec la presse le secrétaire général Maguette Diop de préciser " Pour les locales et les législatives à venir nous ne serons pas derrière des gens qu'on pèse plus lourd...Si ça sera le cas nous allons partir avec notre propre force" Face aux militants pour des financements, le sg de "lou jot yomb" à déploré le phénomène de l'immigration irrégulière dont beaucoup de fils du département y ont perdu la vie. Vidéo