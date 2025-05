Mbour : Le stade Caroline Faye n’accueillera plus les compétitions des zones de Saly et Malicounda

L'ODCAV de Mbour a officiellement décidé d'interdire l'accès au stade Caroline Faye aux équipes des zones de Saly et Malicounda. Cette décision fait suite à une lettre circulaire émise par le ministère des Sports, appelant à une réorganisation des compétitions en raison d’un calendrier jugé trop chargé.



La localité de Mbour abrite à elle seule six zones de compétition. Avec l’ajout de Saly et Malicounda, le nombre total de zones grimpe à huit, ce qui engendrerait 112 matchs à programmer. Un chiffre qui dépasse largement les normes recommandées, surtout en tenant compte des interruptions liées aux cérémonies religieuses majeures comme le Gamou et le Magal.



Pour faire face à cette situation, l'ODCAV de Mbour, dirigé par Pape Amar Mbodji, envisage une réforme structurelle. Un comité scientifique, présidé par Pape Fall Niang, sera mis en place pour réfléchir à une réorganisation du calendrier et à une possible réduction du nombre de zones. Ce comité aura un mandat d’un an pour proposer des solutions durables à cette surcharge.



Selon des sources proches de Dakaractu Mbour, cette restructuration vise à garantir une meilleure gestion des infrastructures sportives, tout en tenant compte des contraintes logistiques et culturelles locales.