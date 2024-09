Mbour: Le ministre de la jeunesse aux jeunes sénégalais: " Soyez patients[...] On a besoin de vous dans ce pays..."

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, en compagnie du ministre du commerce etc. sont présentement à Mbour où ils se sont rendus à Thiossé Ouest, à Téfess, suite au chavirement d'une pirogue au large de nos côtes.



S'adressant aux populations de la Petite-côte, Khady Diène Gaye, a exprimé sa tristesse face à cette tragédie avant de présenter ses condoléances aux familles éplorées. Elle a informé avoir reçu les instructions du chef de l'État pour venir s'enquérir de la situation en attendant son arrivée à Mbour via Kaolack. À l'en croire, le problème de l'émigration clandestine fait partie de l'ensemble des problématiques qui ont poussé à la création du Parti Pastef avec l'ensemble des leaders afin de changer radicalement cette donne en faisant de telle sorte que les jeunes puissent rester dans ce pays, y travailler et y gagner leur vie. Poursuivant, elle ajoute que c'est ce même engagement qui anime les nouvelles autorités qui ont été portées à la tête de ce pays. " L'avenir de ce pays est entre les mains de la jeunesse. Donc, on a besoin de vous dans ce pays. Donnez nous un peu de temps", a-t-elle déclaré.



Et d'ajouter que les nouvelles autorités sont ainsi déterminées à régler cette situation rappelant la déclinaison de la vision du président de la République. " L' orientation stratégique numéro 1, c'est la jeunesse. Donc, les jeunes sont au coeur de toutes les politiques publiques de développement". Khady Diène Gaye d'inviter la jeunesse à garder espoir et à travailler aux côtés de leurs autorités afin de construire leur pays à l'instar de ces pays d'accueil. Elle a invité les parents à jouer leur partition pour que ce phénomène soit complètement éradiqué...