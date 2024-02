Mbour : "La décision de réévaluer le processus électoral est un témoignage de son engagement profond envers la démocratie. Ce n'est pas un ajustement formel mais une nécessité d'assurer la crédibilité du processus électoral dans son ensemble" (Sal

Le président du Conseil départemental de Mbour a tenu à exprimer ses plus vives félicitations au chef de l'État, M. Macky SALL, pour la décision

courageuse qu'il vient de prendre. Cette initiative de mettre en place un nouveau décret pour

abroger l'ancien, qui convoquait le corps électoral, et l'appel au dialogue pour revoir le processus.Pour le président Saliou Samb cela relève

d'une preuve éloquente de son engagement profond envers la préservation de la paix et de la stabilité

du Sénégal.



"En tant que garant de la Constitution, le Président a pris une décision qui va au-delà de l'aspect

formel, démontrant une compréhension fine des enjeux actuels. Cette décision révèle une vision

stratégique, ancrée dans la nécessité de consolider les fondements de notre démocratie. Le fait

d'abroger un décret antérieur pour mieux préparer le terrain électoral illustre sa volonté de favoriser

un processus équitable, transparent et crédible.

Le leadership éclairé du Président constitue un phare dans ces moments critiques de l'histoire. Son

appel au dialogue réaffirme sa conviction que la voie vers une nation stable passe par la discussion et

la compréhension mutuelle. En mettant l'accent sur la collaboration, il cherche à construire des ponts

au sein de la société sénégalaise, faisant preuve d'une approche inclusive et réconciliatrice.

L'esprit républicain du Président Macky SALL transparaît dans sa démarche. En tant que chef d'État, il

s'efforce de servir l'intérêt général et de maintenir la cohésion nationale. Son engagement envers les

principes démocratiques est manifeste à travers ces actions, soulignant l'importance de respecter les

procédures constitutionnelles pour assurer un avenir politique solide.

La décision de réévaluer le processus électoral est un témoignage de son engagement profond

envers la démocratie. Ce n'est pas seulement un ajustement formel, mais une reconnaissance de la

nécessité d'assurer la crédibilité du processus électoral dans son ensemble "a dit Saliou Samb plénipotentiaire de Bby dans le département de Mbour..



Le président du conseil départemental initiateur de la réconciliation des responsables aperistes du département a profité de son face à face avec la presse pour remercier et haranguer ses camarades à maintenir la dynamique....