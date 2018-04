Mbaye Sarr, coordinateur départemental de Rewmi à Kaolack: " Si je suis activement recherché par la police, elle sait où j'habite et n'a qu'à me retrouver là bas"

Le coordinateur départemental du parti de Idrissa Seck à Kaolack vient de briser le silence, à la suite de la publication de l'information selon laquelle il ferait l'objet d'une recherche active par la police visant à mettre la main sur lui, pour avoir dirigé la manifestation de ce matin à Kaolack.

Mr Mbaye Sarr a répondu : " Si je suis activement recherché par la police, mais la police sait là où j'habite et n'a qu'à me retrouver là bas. Je suis là bas. Je ne fuis pas, je ne cours pas. S'ils ont besoin de moi, ils n'ont qu'à me retrouver chez moi". Et d'ajouter : " Au Sénégal, le président Macky Sall a des policiers pour empêcher des manifestations. Nous voulons que le président utilise cette police là pour protéger les populations et leur permettre d'exprimer leurs sentiments. Pourquoi vouloir instaurer un régime de dictature dans ce pays? Le président Macky Sall a fait arrêter nos leaders, Idrissa Seck et Malick Gackou, mais nous allons les faire sortir. Et s'il ne les libère pas d'ici 20 heures, nous allons réagir."



Rappelons que des séries de manifestations anti-parrainage ont été notées ce matin dans la ville de Kaolack. À cet effet, des pneus ont été brûlés, la circulation bloquée momentanément sur la RN1 et deux personnes arrêtées puis libérées...