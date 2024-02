Mbadakhoune/ Inauguration de l'école des Sous-officiers de Police: " Nous posons les fondements d'une police modèle, empreinte de professionnalisme et dédiée à la protection de nos concitoyens"( Sidiki Kaba)

Le ministre de l'intérieur, Sidiki Kaba, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'inauguration de l'école des Sous-officiers de Police, Colonel Cheikh Tidiane Diouf de Kaolack. Construite dans le périmètre communal de Mbadakhoune (département de Kaolack), cette école de police est bâtie sur une superficie de 10 hectares. Elle est composée de 59 bâtiments dont 43 nouveaux et 16 antérieurement occupés par les services de l'Isra.



L'infrastructure comprend 20 dortoirs pour les élèves agents de police, 02 dortoirs pour les élèves Sous-officiers, 14 blocs sanitaires, etc". Venu inaugurer ce joyau, le ministre de l'intérieur est revenu sur la politique de l'État en matière de sécurité publique. "À travers cette infrastructure, nous posons les fondements d'une police modèle, empreinte de professionnalisme et dédiée à la protection de nos concitoyens...



Nous aspirons à une police forte, qui incarne les plus hautes valeurs d'éthique, de respect des droits humains et d'engagement envers la justice", a-t-il réagi. Il a par ailleurs insisté sur la collaboration sans faille des acteurs "avec la police nationale pour une meilleure prise en charge des défis sécuritaires". À rappeler que cet édifice a été baptisé du nom d'un officier de la police nationale, feu colonel Cheikh Tidiane Diouf....