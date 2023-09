Match amical Sénégal vs Mali : La fédération malienne annonce l’annulation de la rencontre !

Il n'y aura pas de rencontre amicale entre le Sénégal et le Mali le 14 octobre prochain au stade Abdoulaye wade de Diamniadio. Alors que l’événement avait été déjà annoncé par le sélectionneur Aliou Cissé lors du dernier regroupement des Lions, la fédération des aigles du Mali vient d’annoncer que tout est tombé à l’eau. « Dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023, le Mali et le Sénégal avaient rendez-vous le 13 octobre à Dakar pour une rencontre amicale. Ladite rencontre a été annulée d'un commun accord entre les deux Fédérations » a-t-on appris via un communiqué officiel lu à dakaractu ce jeudi.



Pour s’en expliquer, l’instance dirigeante du football malien, d’évoquer les raisons suivantes: « Suite au tirage au sort de la CAN programmé le 12 octobre par la CAF, il a été conclu que la tenue de ce match amical le lendemain 13 octobre serait beaucoup plus préjudiciable aux deux sélections d'autant plus que les responsables des staffs techniques prendront part à la cérémonie du tirage en Côte d'Ivoire. »



De plus, le document précise que : « Le Mali a un autre match amical le 17 octobre au Portugal pendant que le Sénégal devra se rendre en France pour une autre rencontre amicale (le 16 octobre, contre le Cameroun.) En somme, c'est dans le souci d'effectuer des préparatifs sereins et avantageux que les deux pays ont décidé d'annuler la tenue de Sénégal vs Mali… » conclu le communiqué de la fédération malienne.