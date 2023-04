Matar Bâ « pleure » son ami Ndiaye Drapeau : « Un vrai patriote est parti… »

L’ancien ministre des sports n’a pas tardé à manifester son émotion et sa tristesse suite à l’annonce de la mort de Momar Ndiaye alias Ndiaye Drapeau, ce samedi après-midi. « Mes sincères condoléances à la famille sportive suite au rappel à Dieu de Momar Ndiaye alias Ndiaye Drapeau. Un vrai patriote est parti à jamais. Paix éternelle à son âme », a écrit Matar Ba sur sa page Facebook officielle.

Après avoir servi pendant plus de 7 ans au ministère des sports, Matar Bâ a eu tout le loisir de fréquenter Ndiaye drapeau avec qui il a connu diverses fortunes au fil des campagnes africaines et internationales des sélections nationales de football. Leur complicité et leur amitié étaient donc connues de tous, lui qui avait toujours une pensée pour le comité de supporters « 12e Gaïndé » auquel appartenait le disparu.