Massalikul Jinaan : L'imam Serigne Moustapha Mbacké a prêché les bonnes relations humaines, le pardon, l'entraide et la foi en Dieu

Le fils de Serigne Abdoul Khadr Mbacké, qui fait office d'Imam lors des fêtes religieuses, est revenu d’emblée sur le sens de l'Aïd El Kébir (Tabaski) où Dieu avait testé la foi de Abraham, en lui demandant de sacrifier son fils Ismaël.



Ce qui le pousse, dit-il, à appeler les jeunes à redoubler d’efforts dans leur foi en Dieu, qui « doit être plus grande que quoi que ce soit ». Si l'on en croit l'Imam, « les actes que nous posons dans la vie seront conditionnés par notre croyance, la foi en Dieu. »



Faisant toujours allusion à Abraham, il ajoute que la « confiance en Dieu » doit être plus grande que toute épreuve, et ainsi les issues seront totalement différentes. » Serigne Moustapha Mbacké ibn Serigne Abdoul Khadr a demandé aux fidèles de toujours prendre conscience que « le Seigneur nous voit et nous entend partout où nous sommes. »



L’imam de Massalikul Jinaan a invité les fidèles musulmans à un « retour vers Dieu en s’humiliant devant Lui », tout en prenant le prophète Mohamed comme le « modèle par excellence ». Il leur a aussi demandé d’avoir de bons comportements surtout dans un contexte de crise des valeurs. Pour lui, la religion musulmanne « n’enseigne que le bon comportement à ses adeptes ».



Le guide religieux a donc prêché « le pardon, dans un délai de trois jours à compter des bisbilles ». À ceux qui devraient aller vers la réconciliation avec autrui, il les appelle à « faire le premier pas ». « Les relations humaines devraient être entretenues de la meilleure des manières », préconise l'Imam Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdoul Khadr Mbacké.



Il appelle ainsi les musulmans à œuvrer chaque jour pour la paix, à chercher à avoir des rapports de bon voisinage avec leurs prochains en vue d’une unité du pays.



« Le travail et la foi peuvent aider les fidèles à échapper aux malheurs », estime le marabout. Il n’a pas omis d’exhorter les politiques à vouer du respect aux adversaires des différents partis du pays.