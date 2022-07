Massalikoul Jinnan : Les déclarations de Pape Djibril Fall et Sheikh Alassane Sène pour des élections paisibles.

Pape Djibril Fall et Sheikh Alassane Sène ont fait ce dimanche une déclaration presque similaire au sujet des élections législatives du 31 juillet prochain. Les discours, en marge de la prière de l'Aïd El Kébir, appellent au calme et à la sérénité. Le leader de la coalition « Les Serviteurs » a lancé un appel à tous les leaders des partis politiques, leurs militants et sympathisants ainsi qu'à tout le peuple Sénégalais à faire preuve de retenue, de patriotisme et de civisme afin de garantir l’intégrité du processus électoral. Dans l’intérêt supérieur de la Nation et pour consolider les acquis démocratiques du Sénégal, Sheikh Alassane Sène a exhorté toutes les parties prenantes à préserver la paix et la cohésion nationale.