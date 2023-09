Maroc: "On sent l'odeur des cadavres partout", dit un habitant d'un village de l'Atlas

À l'aide d'équipements lourds et même à mains nues, les sauveteurs marocains ont redoublé d'efforts pour retrouver des survivants. "On sent l'odeur des cadavres partout", témoigne un habitant. "Il n'y avait personne pour récupérer les corps", déclare une autre résidente qui a perdu son fils et sa belle-fille dans le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Maroc, tuant plus de 2 100 personnes et rasant des villages.