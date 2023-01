Marine Le Pen reçue par le PR Macky Sall : Les cadres du PRP s'indignent...

La cellule des cadres du parti républicain pour le progrès a tenu un point de presse à son siège pour se prononcer sur l’actualité nationale. Pour les souteneurs du président du PRP, Dethié Fall, ce dont il faut s’indigner dans un premier temps c’est cette audience que celle considérée comme l’image du racisme et de la xénophobie a obtenue du président de la République, Macky Sall.



« Le président de la République doit à l’Afrique, des explications pour cet affront qu’il lui a fait subir » disait Abdourahmane Sall, le premier à s’exprimer au micro des journalistes. Le secrétaire national des cadres du parti républicain pour le progrès considérant que Marine Le Pen est l’une des personnalités les plus abjectes au monde, se dit alors, pas surpris de voir le Président Macky Sall recevoir la présidente du Rassemblement National. Car les ayant habitué à ce genre d’exercice aux antipodes des valeurs sénégalaises et même africaines.