« Marée humaine » à Ndioum : Amadou Bâ et Cheikh Oumar Hann visent la victoire au premier tour !

L'ancien directeur du COUD et ex ministre de l'enseignement supérieur, a mis les petits plats dans les grands pour recevoir son hôte de marque. Avec une mobilisation qui a été exceptionnelle ce jeudi soir, à Ndioum, Cheikh Oumar Hann, le maire de la commune, a une nouvelle fois si besoin en était, fait une véritable démonstration de force en réunissant une impressionnante foule pour recevoir Amadou Bâ et sa délégation. Une « marée humaine » qui a conforté la puissance de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dans le Walo (Nord du Sénégal) où ils visent le carton plein le jour du vote pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024.