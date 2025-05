Marche pour la criminalisation de l’homosexualité à Ngor : Abdou Mbow rappelle à Ousmane Sonko sa "promesse électorale"

La marche contre l’homosexualité, organisée par l’ONG Jamra et l’activiste Karim Xrum Xax, a rassemblé de nombreux participants ce vendredi 23 mai à Ngor. Parmi les figures politiques présentes, le député Abdou Mbow s’est illustré par une interpellation directe au parti Pastef et à son leader, Ousmane Sonko.



S’exprimant lors de la manifestation, le parlementaire a rappelé les promesses faites par Sonko en matière de criminalisation de l’homosexualité : « Lors de la visite de Barack Obama au Sénégal, c’est notre leader Macky Sall qu’on avait attaqué. Pourtant, Ousmane Sonko avait politisé cette lutte. Aujourd’hui, il est temps de respecter ses engagements », a déclaré Abdou Mbow.



Le député en a également profité pour critiquer le mouvement "And Samm Jikko Yi", qu’il juge moins efficace que d'autres acteurs. « Defar djikko yi moko gueune », a-t-il lancé, insinuant que certaines organisations peinent à incarner une défense cohérente des valeurs de la société sénégalaise.