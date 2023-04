Marche pacifique à Ndiaganiao pour la libération de Bassirou Diomaye.

L'arrestation de Bassirou Diomaye Faye est loin de connaître son épilogue. Après la visite du patron de Rewmi dans la localité qui s'était engagé sur le dossier, c'est au tour des populations d'entrer dans la danse pour apporter leur soutien au secrétaire général de Pastef, Bassirou Diomaye Faye, natif de la localité et de Sombel Faye, maçon de son état, arrêté depuis la convocation du 17 mars de Ousmane Sonko. À cet effet, une marche pacifique est prévue le mardi 25 Avril veille de "Pethie Thiopite"... Une rencontre qui regroupe tous les " leul" de Ndiaganiao. Cette rencontre est une occasion pour ces populations d'aborder plusieurs sujets qui concernent leur terroir dont la prochaine saison des pluies. Selon notre interlocuteur Léon Gning, coordonnateur du Mouvement Ndiaganiao à nous, c'est une belle occasion, une date historique pour inclure dans nos débats, l'affaire Bassirou Diomaye Faye de Pastef et Sombel Faye militant et maçon de son état, tous deux arrêtés...

"La place de Bassirou Diomaye Faye n'est pas dans un bagne.

Nous fils de Ndiaganiao,

nous nous indignons des conditions atroces de sa déportation illégale, d'une rare brutalité dont il a fait l'objet pour un cadre supérieur de la haute administration au service de l'État.

Nous tous, souffrons de cet état de fait.

Notre seul objectif, en parfaite symbiose avec toutes les forces vives de la commune, reste sa libération immédiate et sans conditions. Mardi le 25 Avril veille de l'appel de 'Péthie Thiopite' doit être une date historique.

Nous devons montrer à l'opinion que le piétinement de notre dignité nous vaut tous les sacrifices afin que nul n'en ignore.

Il nous faut lutter pour qu'une telle situation ne puisse s'exercer sur personne quel que soit le bord où vous vous situez", s'est confié le coordonnateur du Mouvement Ndiaganiao à nous, porte-parole du jour, à l'équipe de Dakaractu Mbour...