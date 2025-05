Marche contre l'homosexualité : Abou Diallo tacle les politiques : « Le vrai dialogue, c’est la criminalisation de l’homosexualité »

Abou Diallo s’est montré particulièrement incisif à l’égard de la classe politique, de la société civile et même des leaders religieux, lors du rassemblement pour la criminalisation de l'homosexualité, ce vendredi. Selon lui, le véritable enjeu du moment reste la criminalisation de l’homosexualité. « Le vrai dialogue, ce n’est pas sur des postes ou des institutions, mais sur la criminalisation de l’homosexualité », a-t-il déclaré, appelant le facilitateur du Dialogue National à ne pas faire diversion. « Qu’il cesse d’utiliser les hommes religieux pour meubler son dialogue. Le peuple attend des actes concrets », a-t-il insisté.



À la société civile, Abou Diallo a lancé un appel sans détour : « Qu’elle sorte de son silence, qu’elle se prononce sur la criminalisation de l’homosexualité au lieu de fuir le débat. Aliou Tine, Seydi Gassama doivent se prononcer ! » Il a également interpellé l’opposition, lui demandant de prendre ses responsabilités en initiant une proposition de loi sur cette question sensible : « Ce n’est pas un dialogue qu’il faut pour entériner cette mesure, mais une procédure d’urgence. » S’adressant directement aux membres de "And Samm Jikko Yi" et à Pastef, Abou Diallo les a accusés en ces termes : « Vous avez trahi le peuple. » Enfin, l’activiste a insisté sur l'urgence et a exigé des autorités qu’elles passent à l’action sans attendre.