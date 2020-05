Marché central de Rufisque : Un vendeur gravement blessé par un surveillant.

Un blessé grave et des altercations entre les commerçants du marché central de Rufisque et les policiers. C'est ce qui s'est passé ce matin au marché central de la vieille ville. En effet, un vendeur a été poignardé ce matin sur les lieux. Le mis en cause dans cette affaire est un surveillant de la brigade mise en place par la Mairie répondant au nom de Youssou C. D'après les informations reçues, la victime est actuellement au district de Rufisque pour les soins et les responsables du marché sont à son chevet. Présentement il y a de vives altercations entre les forces de l'ordre et les commerçants qui sont très remontés contre les autorités municipales.



Nous y reviendrons...