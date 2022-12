Marché Chavanel de Pikine : La colère noire des commerçants contre le Maire Cheikh Diop

Les commerçants du marché Chavanel de Pikine ont battu le macadam ce lundi 12 décembre pour dénoncer les agissements du maire Cheikh Diop. A travers une marche pacifique, Mame Thierno Ciss, désigné comme porte-parole du jour, vilipende le maire de Pikine Cheikh Diop qui refuse de tenir une assemblée générale pour élire un nouveau délégué du marché Chavanel. "Nous sommes dans la souffrance depuis 22 ans. Depuis que le délégué du marché est là, rien ne va. Nous avons déboursé la somme de 9 millions de FCfa pour la réfection du marché, mais depuis, il n'y a rien. Après nos multiples réclamations, il nous a clairement dit que le promoteur avait disparu. Le marché est impraticable pendant l'hivernage. Il n'a qu'à démissionner, s'il n'est pas en mesure de régler le problème du marché", a-t-il laissé entendre.



Il ajoute "Nous avons pris notre décision pour combattre cette injustice et nous ne reculerons devant rien".



Poursuivant son argumentaire, le commerçant invite le Président Macky Sall à régler ce problème le plus tôt possible, car ce sont des pères de famille et ils ne peuvent pas fermer leurs boutiques plus longtemps.