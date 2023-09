Maouloud 2023: " L'évaluation qui a été faite, c'est que nous nous acheminons vers un bon Gamou...La question liée à l'assainissement de Kaolack sera prise en charge"( Amadou Bâ).

À la tête d'une forte délégation composée de ministres et d’autorités compétentes, le Premier ministre Amadou Bâ s'est rendu hier dans l'ensemble des foyers religieux de Kaolack.



En prélude au Maouloud, le PM et sa délégation se sont rendus sur ces lieux pour constater de visu les dispositions prises par l'État dans le cadre de l'organisation du Gamou. " Le Président Macky Sall avait souhaité qu'on puisse faire le tour des foyers religieux et nous enquérir un peu de l'état d'avancement des travaux. Nous avons constaté que toutes les dispositions ont été prises pour un bon Maouloud", a informé le PM Amadou Bâ.



Avant d'ajouter " l'évaluation qui a été faite, c'est que tout a été fait et que nous nous acheminons vers un bon Maouloud".



Concernant les préoccupations de la population de Kaolack liées à l'assainissement, le PM de souligner. " Nous sommes dans la phase de préparation du PAP3...Très prochainement, nous viendrons ici pour partager avec les populations, les autorités administratives, l'administration, les résultats de nos investigations...".



"La stratégie à mettre en œuvre pour régler certaines préoccupations. Nous savons qu'à Kaolack, l'assainissement est une préoccupation très forte. C'est une question qui va être prise en charge", a-t-il rassuré.



À rappeler que le PM Amadou Bâ et sa délégation se sont rendus à Médina Baye, Léona Niassène, Léona Kanène, auprès de la famille Dème, à Touba Ndorong...