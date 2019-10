Maouloud 2019 : L'innovation du ministère de l'Environnement à Tivaouane.

Le ministre de l'environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall était à Tivaouane pour y amener un important dispositif de nettoyage à l'occasion du Grand Gamou. Il s'agit d'un dispositif composé de sachets et gobets en carton, râteaux, brouettes, balais qui devra permettre de maintenir la sainte ville Tidianyya propre pendant ce grand événement religieux qu'est le Maouloud.



Cette année, le ministère de l'Environnement et du développement Durable (Medd) pour jouer sa partition contre la dégradation de l'écosystème a fait, une innovation de taille. "Nous avons apporté des sachets en carton pour permettre à ceux-là qui avaient l’habitude d’utiliser des sachets plastiques à usage unique de pouvoir les utiliser. Nous avons également apporté des gobelets en carton parce que ceux en plastique constituent les polluants les plus visibles après les événements tels que le Gamou et le Magal", a déclaré Abdou Karim Sall.



Toutefois, il a annoncé la révision de la loi sur les sachets plastiques à faible micronnage tout en essayant d'atteindre un périmètre beaucoup plus vaste d’interdiction.