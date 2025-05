Mansour Faye sous mandat de dépôt : La commission d’instruction de la Haute Cour de Justice a refusé l’offre de cautionnement de l’ancien ministre

L’ancien ministre Mansour Faye a été placé sous mandat de dépôt par la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice (HCJ) dans le cadre de l'affaire des fonds Covid-19.



Devant la commission, ses avocats ont introduit une requête en contestation des charges retenues contre leur client, également maire de la ville de Saint-Louis. Selon l’un des conseils de Mansour Faye, Me Amadou Sall, s'exprimant devant la presse après le placement sous mandat de dépôt, « Nous avons non seulement introduit une requête pour contestation, mais également une offre de cautionnement qui a été rejetée. Une requête en inconstitutionnalité de la loi nous a également été refusée », a-t-il regretté.



Pour rappel, l’ancien ministre et actuel maire de Saint-Louis a été placé sous mandat de dépôt après avoir été inculpé pour complicité de détournement de deniers publics d’un montant de 2 749 927 498 FCFA.