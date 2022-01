Manque de considération de la part de l’État, promesses non tenues : Les Asp décrètent 72h de grève renouvelable.

L’Union Nationale des ASP s’est alliée avec Guy Marius Sagna pour crier sa frustration ce vendredi au siège du FRAPP.



Constituant un maillon essentiel de la sécurité et du maintien de l’ordre, les Agents de sécurité de proximité du Sénégal, après plusieurs années de service ont boudé et fait face à la presse, pour dénoncer le manque de considération de l’État qui non manifeste ne pose aucun acte d’avancement dans le cadre de leur traitement salarial et de leur condition de travail, mais aussi ne respecte guère les promesses qu’il avait faites tout au début. Il s’agit notamment de la mise en place d’un corps spécial constitué d’ASP.



Compte tenu de tout cela, ils ont décidé de décréter 72h de grève renouvelable jusqu’à obtention de gain de cause...