Manque de considération à l'égard de Touba Kaolack : Serigne Babacar Mbacké Moukabaro gèle ses activités au sein de l'Apr et s'attaque à "Rahma" et "Bitèye".

Évoquant le manque de considération des leaders de l'Apr à Kaolack à l'égard de Touba Kaolack et de ses autorités, notamment politiques, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro a décidé de geler toutes ses activités politiques au sein de l'Alliance pour la République.



Le guide religieux dit être très peiné par le comportement des leaders de l'Apr qui, au lieu de représenter dignement le président Macky Sall à Kaolack, font montre d'une indifférence et d'une arrogance notoires.



N'ayant épargné aucun d'entre eux, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro de citer nommément Mohamed Ndiaye Rahma, Pape Demba Bitèye, Mariama Sarr, Awa Guèye etc...