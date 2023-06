Manifestations et implication des enfants : le consortium Agir ensemble s’indigne et insiste sur l'accélération des processus d'adoption du projet de loi portant Code de l'Enfant

le consortium Agir Ensemble plaide pour l'accélération des processus d'adoption du projet de loi portant Code de l'Enfant





Toutefois, le Consortium « Agir Ensemble » s'insurge contre les cas de traitement inhumain et dégradant dont sont victimes les enfants en situation de rue, la persistance du mariage des enfants et des mutilations génitales féminines, les cas de violence sexuelle sur des filles mineures, mais aussi et surtout l'implication des enfants dans les manifestations récentes.

Dans le cadre de la semaine nationale de l'enfant africain, les ONG membres du consortium Agir Ensemble, qui réunit en son sein sept (7) organisations œuvrant pour la protection et la promotion des droits de l'enfant, à savoir (Childfund; Plan International ; Save the Children; SOS village d’enfants; Terre des hommes; World Vision; Educo), préoccupées par la recrudescence des violations des droits de l'enfant au Sénégal, on tenu un atelier ce mardi 20 juin 2023.En effet, profondément touché par l'implication d'enfants dans les manifestations violentes ayant déjà occasionné des décès- y compris d'enfants, le Consortium « Agir Ensemble » encourage les autorités nationales à mettre en place des mécanismes afin d'assurer la protection des enfants en toutes circonstances et surtout lors des événements socio-politiques, manifestations publiques et appelle les parents, les familles, les acteurs de l'éducation et les communautés à plus de vigilance pour assurer et garantir la protection des enfants.

Sur ce, il appelle l'État du Sénégal à agir maintenant.







Ainsi, malgré les avancées non négligeables en matière de protection des enfants et les nombreuses résolutions prises en ce sens, le consortium estime que les enfants sont de plus en plus victimes de violences de toutes sortes. Pour venir à bout de telles pratiques et régler de manière définitive les cas de violence et de maltraitance que subissent les enfants, il appelle à l'harmonisation de la législation nationale aux traités internationaux ratifiés par l’État du Sénégal.



De plus, le consortium Agir Ensemble plaide pour l'accélération des processus d'adoption du projet de loi portant Code de l'Enfant, d'institutionnalisation du Parlement National des Enfants, de vote du projet de loi portant statut des daara, du financement et de la mise en œuvre du Plan d'action national pour l'abandon du mariage des enfants.