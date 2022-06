Manifestation de Yewwi : Les motifs brandis par le préfet, interdisant la mobilisation du 29 juin.

Dans sa note du 28 juin défavorable à la coalition Yewwi Askan Wi, Mor Talla Tine évoque cinq motifs :

Le préfet de Dakar a interdit le rassemblement qui devait être projeté par la coalition Yewwi Askan Wi le mercredi 29 juin 2022 de 15h à 19h à la Place de la Nation. Après celle qui avait été interdite le 17 dernier, celle-ci le sera tout autant, avec notamment des motifs avancés par l’autorité préfectorale.Menaces graves d’atteinte aux édifices publics, risques réels d’infiltration par des individus mal intentionnés, menaces réelles de troubles à l’ordre public à travers notamment des appels largement relayés dans les médias sociaux, risques réels d’entrave à la libre circulation des personnes et des biens dans un contexte de préparation de fête de Tabaski et enfin, la violation de l’article L61 du code électoral.Un peu plutôt, Déthié Fall et ses camarades ont annoncé la tenue d’un point de presse demain, occasion certainement de revenir sur cette décision du préfet et de la conduite à tenir...