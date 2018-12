Manchester United : Pogba est fixé pour le mercato

Nouvel épisode dans la guerre entre José Mourinho et Paul Pogba (25 ans). Récemment qualifié de «virus» par son entraîneur, le milieu de terrain français a démarré trois des quatre derniers matches sur le banc de Manchester United. Une situation qui alimente à nouveau les rumeurs de départ, alors qu'un retour à la Juventus Turin est régulièrement évoqué.



Pogba sera retenu en janvier



Pogba partira-t-il cet hiver ? La réponse est non, d'après le Daily Mail. Le média anglais informe que la direction mancunienne n'a aucune intention de vendre son champion du monde lors du prochain mercato. C'est une position compréhensible puisque l'ancien Turinois possède un statut particulier du côté d'Old Trafford. Même si son rendement est parfois remis en cause, Pogba reste la star de Manchester United et les dirigeants n'ont pas envie de voir partir un joueur qui a un poids important dans la valeur commerciale du club. Mondialement connue, la Pioche attire les fans et les sponsors. Les pensionnaires d'Old Trafford sont bien conscients qu'ils ne pourront pas trouver un joueur aussi bankable en janvier.



MU tranchera en fin de saison



La direction de MU veut également se donner un peu de temps. Il n'existe aucune certitude concernant l'avenir de José Mourinho. Le Portugais sera-t-il encore sur le banc la saison prochaine si le club ne se qualifie pas en Ligue des Champions ? Un départ n'est pas à écarter, et il changerait la donne dans le dossier Pogba. Manchester United analysera donc la situation en fin de saison. A priori, on voit mal les deux hommes poursuivre leur collaboration une saison de plus et un départ de l'un des deux semble inéluctable.