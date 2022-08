Mamadou Lamine Ndiaye, DG de Cosuel : « 500 parmi les 1000 électriciens installateurs de Dakar ont reçu les kits d’outils de travail »

Il a été procédé ce jeudi matin, à la remise de kits aux électriciens installateurs de Dakar par le directeur général de Cosuel. Face à la presse, Mamadou Lamine Ndiaye est revenu sur l’essence de cette rencontre qui rime avec une nouvelle ère de la gestion des installations électriques.





« Nous avons répertorié tous les électriciens installateurs de Dakar, Thiès et Kaolack pour les former. Nous donnons à ceux de Dakar le premier lot de moyens de travail qui leur permettra de travailler correctement. Chaque électricien (ils sont au nombre de 500), aura un kit de matériel. C’est le premier nombre parmi les 1000 électriciens qui seront formés à Dakar pour une durée de trois ans.

Nous irons dans les régions pour former les électriciens pour leur permettre eux aussi, d’avoir les outils qu’il faut dans l’exercice de leur métier », dit-il.